«Batti il Tacco», gli studenti di Maglie tributati dal Ministero dell'Istruzione

Dal Salento al Ministero della Pubblica Istruzione. Importante riconoscimento per gli studenti del liceo «Leonardo Da Vinci» di Maglie, protagonisti assieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale della «Giornata mondiale della Terra» che si celebra oggi. La senatrice Barbara Floridia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, ha infatti rivolto un plauso all’iniziativa degli studenti salentini che, assieme al Sima, hanno realizzato la canzone «Batti il Tacco» per celebrare la «Earth Day».

«Mi congratulo col Liceo Da Vinci di Maglie per questa iniziativa di comunicazione. RiGenerazione Scuola è il programma del Ministero dell’Istruzione che mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, al fine d’insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo (frase usata non a caso come sottotitolo del videoclip musicale prodotto dai ragazzi di Maglie). Il piano RiGenerazione Scuola intende affrontare il tema della sostenibilità in chiave sistemica, vale a dire nella completezza delle diverse componenti dell’abitare la scuola» dichiara il sottosegretario all'Istruzione.