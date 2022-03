La «domenica bestiale» del Bari è nelle mani di Polverino

CATANZARO - «Quella parata sulla linea su Vandeputte è stata la più difficile e importante del match. Sono felice di aver contribuito con il mio lavoro tra i pali a questo colpo della mia squadra a Catanzaro. Amo il Bari, partecipare al suo gioco con il mio essere propositivo». La cartolina del 2-1 dei Galletti in terra calabra è quella battagliera di Emanuele Polverino. Il venticinquenne portiere napoletano è stato tra i protagonisti di questa «domenica bestiale» del Bari al «Nicola Ceravolo» di Catanzaro, sino all'ultima parata, al primo minuto di recupero, che sventa la minaccia di Gatti in corner. Poi il Bari si imporrà sugli inseguitori calabresi, ora distanziati maggiormente in classifica: +10 punti a sette giornate dalla fine del campionato.

Il Bari piazza un altro mattone del «palazzo»-serie B in costruzione. «Ma non è finita, dobbiamo ancora lottare e recuperare subito le energie psicofisiche del gruppo per il prossimo match con la Juve Stabia» sentenzia Polverino, che fa una dedica speciale per la vittoria, sua e del Bari.