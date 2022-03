Il Lecce domani a Perugia con l'obiettivo di difendere la vetta

LECCE - La capolista Lecce torna in campo domani per il ventottesimo turno della serie B di calcio. Partita, alle ore 15.30, allo stadio «Renato Curi» di Perugia, contro una squadra che, secondo mister Baroni, alla vigilia, «nasconde molte difficoltà. Alla mia formazione chiedo di sfoderare una prestazione di altissimo livello».

Quella di domani sarà la settima partita in ventuno giorni. Un ciclo durissimo che si chiude in Umbria perché, dopo questa gara, si tornerà allo standard, visto che il Lecce affronterà poi sabato 12 marzo il Brescia. Proprio i lombardi, questo pomeriggio, saranno gli «osservati speciali» del Lecce visto che giocano in casa della Cremonese. Il derby lombardo è da quartieri alti della classifica, visto che «rondinelle» e «grigiorossi» inseguono rispettivamente la capolista Lecce, ad uno e due punti in classifica. Due cacciatori della vetta che significa promozione diretta in B. Arbitra il match di Perugia il messinese Santoro.

(Fonte video Us Lecce)