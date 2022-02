Mister Baroni: «Applausi al mio Lecce, a Monza ha vinto con personalità»

«Quando perdo ho come un dolore fisico e lo trasferisco alla squadra. Siamo stati bravi a mettere alle spalle il ko col Cittadella. Abbiamo giocato con personalità, tenendo bene il campo. Faccio i complimenti alla squadra ed ai tifosi per il supporto straordinario. È una vittoria importante perché arrivata contro una squadra costruita per stravincere il campionato». L'allenatore Marco Baroni esprime soddisfazioni per il suo Lecce, ieri corsaro sul campo del Monza, dove ha vinto 1-0 ritornando sulla vetta di B al fianco della Cremonese. Dopo il blitz di Monza, il Lecce tornerà in campo mercoledì 2 marzo alle 18.30, in casa contro l'Ascoli.