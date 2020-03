Coronavirus Covid-19, Daniele Rugani: video di Michela Persico

CORONAVIRUS COVID-19 - Il venticinquenne difensore della Juventus Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A positivo al Coronavirus Covid-19. Michela Persico, fidanzata del giocatore, ha deciso di pubblicare un video su Instagram in cui spiega il momento: «Io oggi preferivo restare in silenzio per la situazione delicata in cui ci troviamo e mi trovo anch'io».

Michela Persico, la ragazza del calciatore della Juventus Daniele Rugani risultato positivo al Coronavirus Covid-19, prosegue chiarendo: «Io sto bene e non ho nessun sintomo. Mi dispiace leggere messaggi di conforto, quando ad oggi sto bene. Dovessero esserci sviluppi in tal senso e ve lo comunico. Io sono a casa, mentre Daniele rimarrà alla Continassa in quarantena per 15 giorni» (video Instagram).

Coronavirus Covid-19: Rugani, partecipo a raccolta fondi per ospedali - «Anche io, insieme alla Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e Piemonte». La quarantena non ferma la voglia di solidarietà di Daniele Rugani, il primo calciatore della Serie A risultato positivo al Coronavirus Covid-19. «Dai anche tu il tuo contributo - aggiunge il difensore bianconero sui social -. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti».