Brindisi, in motocross sulle dune di Torre Guaceto, scatta la protesta: «Fermateli»

BRINDISI - Ancora una volta Torre Guaceto è stata violata da vandali in motocross. Individui che non hanno rispetto né dell’ambiente, né delle persone, tanto da arrivare, qualche settimana fa, ad aggredire il personale e a danneggiare mezzi del Consorzio, reo di averli invitati a lasciare la riserva.

«Questa situazione è inaccettabile – ha dichiarato Rocky Malatesta, presidente dell’ente gestore di Torre Guaceto - pur non essendo un fatto nuovo che abbiamo più volte denunciato per le vie formali e del quale, quindi, abbiamo tutti contezza, ieri non potevo credere ai miei occhi. E il fatto che questi soggetti non vadano via nemmeno quando gli si dice che stanno per arrivare le forze dell’Ordine, la dice lunga sul rispetto che hanno per le regole e le Autorità. Non possiamo aspettare che capiti qualcosa di irreparabile. Abbiamo bisogno – ha chiuso Malatesta - di un piano strutturato interforze di contrasto al fenomeno che riguarda tutto il litorale brindisino, per questo motivo nelle prossime ore scriveremo al prefetto di Brindisi».