Emiliano al G20 Brindisi: «Speriamo di superare insieme la pandemia». Di Maio: «Solidarietà unica via»

BRINDISI - «Stiamo seguendo con grande attenzione il vostro dibattito, il vostro lavoro. Speriamo di superare insieme la pandemia, di lavorare per la sicurezza alimentare, per la transizione energetica e speriamo soprattutto di essere capaci di lavorare insieme a queste grandi questioni che ci legano": lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accogliendo oggi a Brindisi, insieme al sindaco Riccardo Rossi, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e i capi delle delegazioni estere che hanno partecipato ai lavori del G20.

«Con il cuore pieno di speranza e di fiducia - ha proseguito - mi auguro davvero che tutti i vostri e i nostri propositi possano emergere oltre queste giornate, realizzando in collaborazione e amicizia il futuro dell’umanità. Spero possiate portare con voi, dopo questo viaggio in Puglia, il ricordo di una terra amica, nella quale voi sarete sempre a casa».

LE PAROLE DI DI MAIO - «L'aereo con a bordo aiuti umanitari è in partenza da Brindisi per una missione in Africa: la risposta congiunta e multilaterale alle crisi umanitarie e sanitarie durante la pandemia è stato il tema chiave della terza giornata della Ministeriale G20 Italy a Brindisi». Lo sottolinea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, postando su Fb la foto del velivolo in partenza.

«La comunità internazionale ha compiuto sforzi enormi per dare risposte tempestive a un’emergenza che ha valicato ogni confine, generando tanta sofferenza. L’Italia da sola non ce l’avrebbe mai fatta. Se oggi stiamo ripartendo è anche grazie alla solidarietà che nei momenti più bui abbiamo ricevuto. Questo è un chiaro esempio di multilateralismo efficace, perché con i nazionalismi e gli egoismi non si va da nessuna parte», prosegue il titolare della Farnesina ribadendo che «le difficoltà si superano rimanendo uniti. Sempre».