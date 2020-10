Ceglie Messapica, il nuovo sindaco è Angelo Palmisano

BRINDISI - Angelo Palmisano è il nuovo sindaco di Céglie Messápica. È stato scelto dal 67 percento dei cegliesi contro il 33 percento che ha votato per la sfidante Giusy Resta. Poco meno di 8 mila e 500 i votanti, il 54 percento in meno rispetto al primo turno che, di fatto, apre una seria riflessione in città: la vera vittoria è del cosiddetto “partito dell’astensionismo”. Non trascurabile il dato delle schede bianche e nulle, rispettivamente 70 e 195. Aldilà di questa parentesi tecnica, alla guida della città si conferma la coazione che fa capo a Luigi Caroli, sindaco nei precedenti 10 anni, eletto 15 giorni fa consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Palmisano già da domani sarà a lavoro per formare la nuova Giunta che, come dichiarato, avrà al suo interno personalità già presenti nelle liste.

Maggioranza:

Nicola Ricci, Mariangela Leporale, Santoro Pietro e Cataldo Rodio per Fratelli D’Italia.

Grazia Santoro e Pierangelo Mita per Io Sto con Palmisano. Antonello Laveneziana e Domenico Matarrese per i Cittadini del Fare, Giovanni Argentiero per Noi con Palmisano e Vito Santoro per Insieme.

Opposizione:

Giusy Resta e Giuseppe Argentiero per la lista Giusy Resta Sindaco. Francesco Locorotondo e Pasquale Santoro per la Lega, Pietro Piccoli per Obiettivo Ceglie e Isa Vitale per Radici D’Impegno. In caso di dimissioni di Locorotondo il suo posto viene assegnato a Gianfreda Giovanni.