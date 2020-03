Brindisi, sirene e applausi dei vigili del fuoco ai sanitari del «Perrino»

BRINDISI - Sirene spiegate, automezzi in fila e applausi rivolti al personale medico in servizio nell'osepale «Perrino» di Brindisi. Così, questa sera, i vigili del fuoco di Brindisi hanno voluto ringraziare e dimostrare vicinanza a tutti i medici ed infermieri, a Brindisi e in tutta Italia, sono impegnati notte e giorno nel fronteggiare l' epidemia coronavirus.

Un abbraccio simbolico a tutti gli operatori impegnati al «Perrino» come in tanti altro ospedali italiani per fronteggiare questa emergenza. Un toccante segno di vicinanza anche alle famiglie di quei camici bianchi italiani che, avendo contratto il Covid-19, non ce l'hanno fatta.