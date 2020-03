Oria, ordinano 12mila mascherine a esercente cinese ma lo rapinano: arrestati 2 fratelli

I carabinieri di Oria (Br) e Erchie (Br), ieri mattina hanno arrestato due fratelli di 30 e 23 anni, di Erchie, per rapina aggravata e lesioni nei confronti di un esercente della città di Oria. I due avevano contrattato l'ordine di 12mila mascherine monouso in TNT al prezzo di 1 euro ciascuna a un esercente cinese, titolare di un'attività commerciale, firmando un assegno di 8mila euro come garanzia, a fronte dei 12mila euro di valore totale della merce. Il 30enne arrivato al negozio per ritirare l'ordine, ha convinto il cinese ad aiutarlo a caricare in macchina le mascherine e a seguirlo, convincendolo del fatto che sarebbero andati insieme da un cliente per rivenderle e potergli consegnare i restanti 4mila euro. Ma il malcapitato è stato condotto nella zona industriale di Oria dove c'era il fratello del 30enne: i due hanno minacciato l'esercente con un coltello, l'hanno picchiato e si sono fatti consegnare l'assegno, abbandonandolo lì. I carabinieri sono riusciti a identificare gli autori della rapina, li hanno rintracciati e arrestati, e hanno trovato sia l'assegno, sia la quasi totalità della refurtiva. Si trovano nel carcere di Brindisi.