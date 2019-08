Ceglie Messapica, topi di fogna fra i balconi delle abitazioni: è allarme

Ancora disagi per gli abitanti di via Cristoforo Colombo a Céglie Messápica, ai quali ormai da alcune sere vanno a fare visita dei grossi ratti di fogna. Si arrampicano sui fili dell'illuminazione per scorrazzare indisturbati sui balconi delle palazzine, lasciando ovviamente in giro i loro escrementi. Nella mattinata di ieri un topo è, anche, entrato nell'abitazione di una Signora al primo piano avendo trovato davanti una zanzariera leggermente aperta. Secondo i racconti degli abitanti, i ratti sono restii anche a mangiare le cosiddette caramelle-veleno specifiche per la loro cattura. Nonostante le segnalazioni all'amministrazione comunale fatte circa dieci giorni fa e nonostante la derattizzazione prevista per il giorno 21 agosto, la situazione non è cambiata.