Ceglie Messapica, cane incastrato con la testa in un cancello: salvato dai VV.FF.

Un salvataggio difficile, ma esperienza e competenza hanno permesso ai Vigili del Fuoco giunti da Ostuni di riuscire a salvare Willy, un cane di quartiere che questa mattina alle 3:30 è rimasto incastrato con la testa nel cancello di un'azienda nella zona industriale di Céglie Messápica (Br). Accanto a lui, con pianto disperato gli amici Bobby e Gimmy, altri due amici cani con i quali vive in simbiosi. I Vigili del Fuoco allertati da Mimmo Arganese che, insieme a Paolo Delgrado ed altri abitanti della zona si prendono cura dei tre cani ogni giorno, sono giunti sul posto ed hanno segato le inferriate del cancello per riuscire a liberarlo in tempo. Il respiro di Willy diventava, infatti, sempre più affannoso e rischiava di morire. Sul posto tanta gente che conosce i tre cani si è fermata preoccupata per le sorti di Willy che, fortunatamente, dopo quasi due ore, è stato liberato e scodinzolante ha ringraziato tutti. Sta bene e non ha avuto nessuna conseguenza.

Willy insieme a Mimmo Arganese