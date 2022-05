Bari, questa mattina l'imbarco a mare della statua di San Nicola

BARI - Sotto una lieve pioggia, la statua di San Nicola è arrivata al circolo Barion, per la giornata dedicata all'imbarco a mare. Dopo aver attraversato "Bari Vecchia" e parte del centro cittadino in processione, San Nicola è stato accolto all'ingresso del circolo Barion per dare il via alla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Bari e Bitonto e Delegato Pontifici della Basilica, monsignor Giuseppe Satriano. Il tempo incerto non ha fermato fedeli e pellegrini, che si sono riversati sul lungomare di Bari per assistere alla giornata dedicata a San Nicola a mare. Al termine della messa, seguirà la benedizione del mare e l'imbarco della statua, che resterà in mare fino alle 20 di questa sera. Sempre in serata, dopo lo sbarco a terra della statua, in piazza del Ferrarese ci sarà l'accensione delle luminarie e poi lo spettacolo pirotecnico.

(video di Donato Fasano)