Bari, casting per Corteo di San Nicola

Dopo due anni di assenza è pronto a tornare a Bari il corteo di San Nicola, l’evento più atteso dai baresi. A meno di un mese dalle celebrazioni per il santo patrono, ha preso il via ieri e continuerà oggi il casting per i figuranti che arricchiranno uno dei momenti più suggestivi dei giorni nicolaiani. Ci spiega tutto l'assessore Ines Pierucci.

Saranno circa 700 i partecipanti al serpentone che riempirà le vie del centro, di queste 200 saranno selezionate tra i tantissimi accorsi durante la giornata di ieri. Le selezioni sono cominciate alle 9 tra l’attesa di diversi partecipanti, poi un graduale avvicendarsi durante tutta la giornata. Si contano più di 150 volti solo nella giornata di ieri che si sono voluti sottoporre alle attenzioni del regista Nicola Valenzano, impegnato tutto il giorno nel difficile compito di individuare i profili adatti alla composizione dei suoi quadri.