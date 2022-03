Alla scoperta dell'ex Manifattura Tabacchi di Bari nelle giornate «FAI»

Sulle 106 aree di 68 territori che ieri e oggi sono visitate perché rese accessibili dalle «Giornate FAI di Primavera», Bari offre agli utenti la scoperta della sede dell'ex Manifattura dei Tabacchi, che si trova nel quartiere Libertà della città di Bari. Quia, sull'area di circa 30.000 mq tra via Ravanas, via Libertà, via Crisanzio e via Nicolai, è stato nutrito l'afflusso da parte dei visitatori, che sono stati guidati in questo luogo «inedito» dai narratori del FAI Bari, architetti dell’Ordine della Provincia di Bari, dagli studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali dell'«Aldo Moro», dagli «apprendisti Ciceroni» dei licei «Orazio Flacco», «Socrate», degli istituti «Lenoci», «De Nittis Pascali» e «Vivante».

L'ex Manifattura Tabacchi di Bari è normalmente chiusa al pubblico fatta eccezione per l'area destinata a mercato rionale. In occasione della XXX edizione delle Giornate FAI di Primavera, è stato reso possibile accedere al complesso per ascoltare la storia e le vicende dell'edificio a partire dall'inizio della sua attività, nel 1913, fino alla chiusura avvenuta negli anni Ottanta e conoscere le diverse fasi di lavorazione del tabacco, attraverso un percorso articolato che iniziando dalla corte centrale toccherà la ciminiera, la vasca di lavaggio e infine i magazzini dove viene illustrato il progetto esecutivo che trasformerà l'edificio nella nuova sede del CNR. All'interno dell'ex manifattura si trovano: stand della Guardia di Finanza regionale nel contrasto al contrabbando; stand Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata; installazioni «VersoxVerso» di Francesco Schiavulli, a cura di Mirella Casamassima, coordinamento di Pietro Marino.