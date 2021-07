Monopattini che passione! Ma occhio a come utilizzarli

Bari - In due sul monopattino. Talvolta anche in tre. Poi c'è chi va fuori dalle corsie dedicate, chi sfreccia a tutta velocità, chi va in controsenso. Ed ecco che uno strumento destinato alla mobilità sostenibile diventa un elemento di pericolo e di illegalità. In questo video la polizia locale di Bari illustra le regole e promuove il rispetto del codice della strada per chi utilizza il monopattino.