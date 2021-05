Ciliegie buttate in strada, esplode la rabbia dei produttori

Bari - Casse di ciliegie buttate in strada perché il prezzo è sceso al di sotto di un euro. A Casamassima, nel Barese, esplode la rabbia dei produttori. «Vendo le ciliegie a 80 centesimi al chilo ma non rientro nemmeno nelle spese. E domani mattina il prezzo calerà ancora». Esasperati i produttori hanno rovesciato chili e chili di ciliegie per terra per protestare contro la Grande distribuzione e le deformazioni del mercato.