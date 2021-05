Valenzano, dopo il furto del trattore la coop chiede aiuto alla comunità

Bari - Il furto di un trattore nei terreni confiscati alla mafia a Valenzano e ora gestiti dalla cooperativa «Semi di vita». Non solo un furto, ma anche uno schiaffo, uno sfregio, una sfida. «Non vogliamo interrompere il nostro sogno - scrivono i responsabili della coop - Ci hanno rubato il trattore nuovo. Non può essere questo il motivo per fermarsi: aiutateci a ricomprarlo e a popolare il pollaio che nascerà sui terreni confiscati alla mafia in nostra gestione».

Qui di seguito il link per accedere alla campagna crowdfunding e sostenere l'impegno di trasformare un bene confiscato alla criminalità organizzata in bene comune. https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/semi-di-vita