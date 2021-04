Bari - Un video toccante che ricorda la breve esistenza di Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni ucciso per sbaglio a Bari vecchia nel luglio del 2001 nel corso di una sparatoria tra clan in guerra. Lo pubblica sulla sua pagina facebook il padre Pinuccio, da anni in prima linea con la moglie Lella sul fronte dell'antimafia sociale. «Grazie agli alunni della terza della scuola Settanni e alla docente Marilena Berardi di Rutigliano», scrive Pinuccio Fazio che da anni incontra i ragazzi nelle scuole di mezza Italia per ribadire la supremazia della legalità.