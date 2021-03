Bari, mercatali protestano per la zona rossa: lungomare bloccato. Cori contro Emiliano

Non solo i ristoratori: anche i mercatali hanno protestato contro le nuove restrizioni che partiranno lunedì 15 marzo con la zona rossa. decine di operatori - dopo la protesta dei ristoratori davanti al palazzo della Regione, si sono spostati di qualche centinaia id metri più avanti verso il centro cittadino. Alcuni manifestati di loro si sono seduti sull'asfalto davanti al teatro Margherita mentre altri hanno organizzato un presidio in piazza IV novembre, crocevia tra corso Vittorio Emanuele e il lungomare.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino, soprattutto nel Murattiano: bloccato l'accesso al lungomare dlal'altezza del Castello Svevo mentre in corso Vittorio Emanuele è stata sbarrare la strada dai vigili all'altezza di via Cairoli e via Andrea da Bari, Dall'altra parte, in vece, traffico deviato all'altezza della Albergo delle Nazioni.Nel corso della protesta sono stati intonati cori contro il Presidente della Regione. Michele Emiliano.

(foto Luca Turi)