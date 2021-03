«Vergogna»: a Bari ristoratori in protesta bloccano il Lungomare

A Bari in queste ore si protesta contro la zona rossa. Un gruppo di circa 150 persone, per la maggior parte ristoratori, ha bloccato il Lungomare sotto il Grande Albergo delle Nazioni riunendosi in un sit-in e gridando «Vergogna». Sul posto polizia locale, carabinieri e polizia. Nel gruppo anche esponenti di Forza Nuova e dei movimenti no-vax.