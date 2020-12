A Bari la tombolata si fa in videoconferenza: a dare i numeri è Decaro

BARI - Nonostante il Covid 19 a Bari non si rinuncia alla classica tombolata natalizia: ed è così che diventa una "video tombola". A partecipare alla conferenza da remoto è lo stesso sindaco Antonio Decaro che dà letteralmente i numeri. Il video è esilarante ed è stato appena postato sui profili social del primo cittadino. Un messaggio simpatico e allegro in un momento in cui il Natale, a causa della pandemia, si sente davvero poco nell'aria.

«Ai tempi della pandemia anche la tombola è in videoconferenza. Con tutte le difficoltà del caso - scrive Decaro - abbiamo giocato, abbiamo scherzato e anche se a distanza abbiamo trascorso qualche ora insieme. Hanno partecipato piú di 100 persone attraverso un piccolo contest organizzato nei giorni scorsi dall'assessorato al welfare: cittadini da casa e bambini dai centri famiglia e dalle associazioni. Alla fine la Tombola se l'è aggiudicata la squadra del centro famiglia San Nicola. I premi arriveranno direttamente a casa dei vincitori. Grazie al lavoro dell'assessorato per l'organizzazione. Il prossimo anno ci vediamo dal vivo! Ma il 14 è uscito?»