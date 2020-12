Bari, giù il palazzo storico in centro dopo sentenza del Tar: i lavori sono legittimi

Sono cominciati i lavori di demolizione di un palazzo nel pieno centro di Bari, tra via Calefati e via Cairoli, antica struttura realizzata a cavallo tra l'800 e il '900. Il Tar infatti si è espresso alcuni giorni fa dichiarando legittimi i lavori: la storia di questo immobile, infatti, inizia già due anni fa, quando il palazzo, censito come immobile di interesse storico, aveva ottenuto la demolizione e ricostruzione. In quel frangente, tuttavia, era intervenuta la Soprintendenza, che aveva bloccato i lavori ritenendoli illegittimi in quanto esisteva un vincolo. Ecco, proprio questo vincolo è stato invece ritenuto illegittimo dal Tar, e come si vede nel video, in cui c'è anche la testimonianza dell'avvocato Emilio Toma che segue la vicenda, i lavori sono iniziati, con tanto di getti d'acqua continui per evitare l'eccessiva formazione di polvere.