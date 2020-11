Bari, si accendono le luci nel parco della Caserma Rossani: il videotour di Decaro

BARI - Il Parco dell'ex Caserma Rossani si illumina per la prima volta: ad inaugurare l'accensione del nuovo impianto di illuminazione all'interno degli spazi che ospitavano la Caserma è il sindaco di Bari, Antonio Decaro che, durante una diretta social, ha mostrato le nuove luci led installate nell'area verde in completamento.

Un'occasione per scoprire l'area da un punto di vista diverso, ovvero nelle ore serali: "I sentieri del parco - spiega Decaro nel video - avranno due colorazione, uno blu scuro per quelli più piccoli e un colore più tenue, giallo ocra, per quelli più grandi". Durante il tour si mostrano anche le piantumazioni che caratterizzeranno il futuro parco. I lavori per la pavimentazione dovrebbero essere completati subito dopo l'Immacolata, come spiegato dai tecnici che hanno accompagnato il sindaco nel tour attraverso i 30mila quadri del parco, "uno dei più grandi della città" assicura Decaro, che diventeranno quasi 80mila metri quadri quando sarà ricollegato al parco Gargasole.