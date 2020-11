Bari, Mario cucciolo disabile ha finalmente il suo nuovo carrellino: ma cerca ancora casa

BARI - Il piccolo Mario gettato tra i rovi come un rifiuto quando aveva solo 25 giorni, solo perché disabile finalmente ha il suo carrellino per poter correre e giocare con i suoi amici a 4 zampe. Le immagini parlano chiaro: una palla di pelo felice che si diverte con i suoi simili e con gli umani.

Il cucciolo di pastore, ha una grave displasia alle anche posteriori e le sue «zie», che l'hanno raccolto e fatto visitare da ogni genere di veterinario, si stanno ancora prodigando per lui: nonostante i numerosi appelli, infatti, Mario è ancora in cerca di una famiglia che lo sappia adottare ed amare per tutto il resto della sua vita. Tutte le info per poter aiutare il piccolo Mario, ormai una star del web le trovate cercando l'hashtag #IostoconMario