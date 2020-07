Bari, la musica si studia anche a distanza: al via le iscrizioni al Conservatorio Piccinni

BARI - Aperti fino al 20 luglio i termini per le presentazioni delle domande d’ammissione al Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari, che si presenta (in questo periodo di pandemia) con un video destinato a nuove generazioni di aspiranti musicisti. Un video promo video per incentivare le iscrizioni e continuare a valorizzare l'apprendimento della musica anche se a distanza.