Bari, lo scherzo dei ragazzi del Redentore a Decaro: «E tu c sta fasc do?»

BARI - Il sindaco Decaro e il suo motto anti assembramento passato alla storia durante il lockdown a Bari diventa lo spunto per una simpatica gag realizzata dai ragazzi dell'oratorio salesiano del Redentore. «E tu c sta a fasc do?» gli domandano in coro i giovani postando il video su Facebook. E il primo cittadino risponde ridendo dietro la mascherina: «Ora sì che possiamo stare tutti insieme». Le immagini sono state registrate in un momento di pausa dalla cerimonia in cui Decaro è stato insignito del distintivo d'argento da parte dell'Unione ex allievi di don Bosco 'S. Speranza' di Bari.