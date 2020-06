«Heal the World» il coro della Polizia Locale di Bari in un video di speranza per il mondo

Un messaggio di speranza che proviene da chi, quotidianamente, cerca con il proprio lavoro di salvaguardare l'ambiente che ci circonda. Ecco il motivo per cui la Polizia Locale di Bari si è riunita in coro per realizzare un video sulle note di 'Heal the World', grande successo di Michael Jackson. Il brano è stato scelto in quanto considerato emblema della rinascita dell'Uomo dalle tenebre della ragione, troppo spesso rivolta verso valori effimeri, come il consumismo sfrenato, la vita dissoluta.

Un grido d'aiuto del mondo che vuole rinascere dalle ceneri nelle quali è stato lasciato con la progressiva deforestazione, l'inquinamento e tutte quelle spregevoli azioni dell'uomo (questa volta con la U minuscola) che ha costretto la Natura a ribellarsi. Allora questo nostro messaggio, insieme alle immagini di com'era Bari prima dell'emergenza, e di come ora è costretta a vivere a causa del virus, in un leitmotiv in crescendo vuole essere il contributo del corpo di Polizia, una minuscola spinta a intraprendere il viaggio che conduce verso quello che dovrebbe essere un mondo ideale: "Vivere nel mondo in armonia con le sue risorse, non sfruttarne quello che rimane, egoisticamente pensando all'oggi come se non avessimo consapevolezza del domani".