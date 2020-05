Così «Libertango» mette le ali agli studenti baresi

BARI - Quando Astor Piazzolla compose nel 1974 il celebre Libertango, stava portando avanti con tenacia la sua idea di «Nuevo tango», inteso come stile compositivo capace di far migrare le radici della danza verso altri lidi, e soprattutto di farla evolvere. Un tango nuovo e moderno, così diverso dal tradizionale, tra elementi presi dal jazz e l’uso frequente delle dissonanze. E Libertango, in particolare, ha dato il titolo all’omonimo album del compositore argentino di origini pugliesi, lanciando al mondo un messaggio «politico», non solo musicale. C’è nella musica infatti tutto il senso della Libertad («libertà»), unita al significato più profondo del tango, una danza e uno stile che non può restare confinato nell’alveo della tradizione.

Era dunque una bella sfida, per la scuola secondaria di primo grado «Giovanni Pascoli» di Bari, prendere questo brano e dargli una nuova vita, grazie al talento e alla voglia di far musica dei suoi numerosi alunni. Così, in tempi di didattica a distanza, l’ingegno dei docenti di strumento musicale ha condotto tutti al bel risultato finale che da qualche giorno è stato prodotto in un video, nel quale è protagonista l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo «Garibaldi», di cui la scuola «Pascoli» fa parte. Nella clip - visibile all’indirizzo web icgaribaldibari.edu.it/galleria - i numerosi allievi dell’istituto, dodicenni e tredicenni, eseguono il Libertango di Piazzolla in un organico che comprende chitarre, flauti, violini, pianoforte e batteria. Con una compattezza sonora che premia gli sforzi fatti in autonomia da casa, dove ciascuno di loro ha registrato il video di ogni singola parte musicale (su strumenti quasi sempre forniti in comodato d’uso gratuito dall’istituto).

https://icgaribaldibari.edu.it/galleria/

Il progetto è stato ideato e realizzato da Giuseppe Fabio Armenise (autore anche degli arrangiamenti e dell’editing video, docente di chitarra), e sviluppato interamente in didattica a distanza insieme agli altri docenti di strumento musicale: Simone Arbore (pianoforte, nonché animatore digitale), Serena Soccoia (violino), Pietro Doronzo e Rossella Bifulco (flauti). Tutti insieme hanno risposto attivamente alla promozione dell’impegno culturale e musicale dell’istituto, fortemente perseguito dalla dirigente scolastica Maria Gerolama Salvemini, insieme alle sue collaboratrici Anita Lista e Donatella Tramacere.

L’istituto comprensivo «Garibaldi», tra l’altro, è stato tra i primi ad attivare la didattica a distanza, grazie all’azione coadiuvata tra lo staff dirigenziale e lo staff di segreteria, coordinato dal direttore amministrativo Vito Attollino.

Per la scuola «Pascoli» questo esperimento con il Libertango di Piazzolla è anche la conferma dell’impegno come unica scuola a indirizzo musicale nel quartiere Libertà di Bari: dall’11 marzo ha attivato 910 account sulla piattaforma utilizzata per la didattica a distanza, con 163 corsi, 30mila file condivisi e 80mila email inviate.

«È proprio con Libertango - spiegano i docenti di strumento della “Pascoli” - che i nostri alunni hanno vissuto insieme, seppur virtualmente, questa nuova esperienza musicale che ha permesso loro di assaporare il desiderio di ritornare al più presto a far musica dal vivo. Con le loro note di “libertà”, in un luogo che riempie parte della nostra giornata donandoci felicità: la scuola».