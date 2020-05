Bari, riapre il mercato del lunedì, la sicurezza è un optional: folla e poca igiene

Dopo due mesi e mezzo riapre il mercato settimanale di Via Portoghese a Bari, ma ancora sembra difficile rispettare correttamente le norme imposte dal governo. Gli operatori questa mattina svolgono regolarmente l'attività, con mascherine e gel, ma la gente si ammassa fra le bancarelle, la merce viene toccata senza guanti, c'è qualche difficoltà nel non creare assembramenti, anche perché ancora non sono state delimitate le aree di attesa davanti ai banchi. Siamo andati a fare un giro fra le bancarelle e ad ascoltare le voci degli operatori, divisi tra chi si adatta e chi si arrangia: «In qualche modo bisogna ricominciare».