Coronavirus Bari, il piccolo Pavlos combatte la noia della quarantena con un disco di Newton

BARI - Al tempo del Coronavirus la fantasia e la curiosità dei bimbi non si ferma: ecco come il piccolo Pavlos, bimbo barese di 10 anni, impiega in modo costruttivo le sue ore libere mentre è a casa. Pavlos ha realizzato un disco di Newton: si tratta di un disco composto da sette settori colorati con i colori dell'arcobaleno che facendolo ruotare dà l'illusione che i colori tendano ad uniformarsi. E prende il nome dal suo inventore: Isaac Newton.

A segnalarci il video è la mamma Alessia Conforti che ci spiega anche come sia nata l'idea. «Quando la didattica a distanza si trasforma in ricerca e sperimentazione. Fare didattica a distanza per i più piccoli è come fare scuola a casa. Ci sono i genitori che li stimolano per quanto possibile a vivere e sperimentare il nuovo. Così nasce questo video - ci racconta la mamma - un vero e proprio spot sulla natura e sulla scienza partendo dall'idea filosofica che la natura è scienza, dunque numero (Pitagora). Armonia che si legge nel mondo secondo il rettangolo aureo di Euclide e la serie di Fibonacci. Fino alla sezione aurea che permea l'universo, le galassie e perfino alla nostra mano chiusa a pugno. Il messaggio: l'essenza stessa dell'uomo è l'armonia... poi ad ognuno il messaggio si manifesterà secondo il proprio bisogno».