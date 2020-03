Molfetta, violano il decreto per andare a spacciare: arrestate 2 donne

I carabinieri di Molfetta (Ba) e Terlizzi (Ba) hanno arrestato nei giorni scorsi due donne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un'occasione i militari hanno controllato un'auto con a bordo un uomo e una donna di Bisceglie (Bt): la donna aveva nascosto oltre 50 grammi di eroina, non è neanche servito chiedere il motivo per cui i due fossero fuori di casa nonostante le limitazioni del decreto del 9 marzo scorso. La donna si trova ai domiciliari, l'uomo è stato denunciato.

A Molfetta invece una 28enne pensava di non essere scoperta e stava svolgendo le sue attività di spaccio nelle vicinanze della sua abitazione. I militari hanno notato dei movimenti sospetti, l'hanno perquisita, e in casa, nella stanza da letto, hanno trovato una busta con 48 dosi di marijuana (76 grammi), e 1805 euro nascosti in un elettrodomestico. Anche lei è stata arrestata.