Nonno e nipote al tempo del Coronavirus: a Bari la spesa si passa con cesto e carrucola

BARI - La vita al tempo del Coronavirus cambia, eccome, soprattutto per gli anziani. Sembra quasi di tornare indietro nel tempo di almeno 50 anni quando per portare in casa la spesa si usava un cesto e una carrucola: succede a Bari, nel quartiere Carrassi dove questo simpatico nonnino di quasi 90 viene accudito dal nipote 31enne che, per evitare di farlo esporre ad un eventuale contagio da Covid 19, gli manda i viveri come si faceva una volta. Caricandoli in una cesta di vimini e issandola con una carrucola. Il video è stato girato dal 31enne barese che ha postato le immagini su Facebook e che stanno già facendo il giro del web. «I contatti sono limitati - ci racconta Walter - lui è autonomo ma in questo periodo evitiamo di farlo uscire, ha solo una donna che si occupa di lui». «Per me è naturale aiutarlo, è mio nonno, il padre di mia madre, siamo una famiglia. Lui si è preso cura di noi in passato, ora tocca a me».

In un momento in cui restare a casa può salvare la vita dei nostri anziani, immagini così, possiamo dirlo, scaldano il cuore.