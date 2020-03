Bari, vigili interrompono partita nella città vecchia: «Ma andate a fare...»

Ignoranza e irresponsabilità: non ci sono parole per commentare questo video che racconta una bravata di ragazzi a Bari vecchia che, incuranti di una emergenza sanitaria mondiale, se ne vanno a giocare ai campetti come se nulla fosse. Probabilmente sarebbero necessari sottotitoli per radure quando si dicono tra loro o quanto dicono agli agenti prontamente intervenuti. Senza ombra di dubbio, chiunque vedrà questa immagini potrà rendersi conto di come alcuni pezzi di una società evidentemente malata (non di Coronavirus) rischiano di compromettere un intero sistema che è messo in ginocchio. La reazione all'intervento della Polizia locale è una ulteriore conferma di come le misure adottate forse andrebbero inasprite e comunque attuate, senza sconti di sanzioni, nei confronti di queste persone e di chi avrebbe il dovere di educarli. Ma questa è un'altra storia.