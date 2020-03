Bari, comunicazioni Decaro su Coronavirus disponibili anche in Lingua dei Segni

A partire da oggi, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari tutte le comunicazioni in video del sindaco Antonio Decaro, in relazione alle disposizioni in atto per la riduzione del contagio da COVID 19, anche con la traduzione nella lingua dei segni per le persone non udenti. Si tratta di un servizio reso possibile grazie al lavoro di ENS Bari-Anios Puglia, realizzato

con il supporto tecnico del Comitato Giovani Sordi Italiani - CGSI Bari.

