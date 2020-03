Bari, sparatoria al San Paolo: 6 bossoli contro un'auto. Il video

BARI - Colpi di pistola sono stati sparati questa sera da sconosciuti nel quartiere san Paolo di Bari contro una minicar in sosta in via Olbia. L'auto, di proprietà di un residente, è stata raggiunta da sei colpi. Secondo i carabinieri, l’accaduto potrebbe essere connesso ad un analogo episodio che si è verificato ieri sempre nello stesso quartiere, in viale delle Regioni dove sono stati sparati nove colpi di pistola contro la porta del bar «Gran Caffè». Potrebbe trattarsi di un botta e risposta tra differenti frange criminali del territorio. Nessun ferito. Indagini in corso.