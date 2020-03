Emergenza Coronavirus Bari, le lacrime del sindaco Decaro davanti ai bar chiusi

BARI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, non riesce a trattenere le lacrime durante una diretta facebook mentre cammina nel centro della città deserta testimoniando la chiusura dei locali avvenuta alle 18. «In questi anni - dice - abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, a portare tanti turisti... però sono sicuro che ce la faremo, ci riusciremo, dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ora rispettiamo le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni e più ci metteremo alle spalle questa situazione di emergenza». Camminando davanti ai locali chiusi, con la voce rotta dal pianto, dice «ringrazio tutti gli operatori, gli operatori economici e i ristoratori che stanno subendo già una forte crisi e la chiusura alle 18 è un altro colpo all’economia della città» «Questi locali che normalmente la sera sono pieni di persone, oggi sono chiusi», ma «finirà l'emergenza sanitaria e riusciremo a superare anche l’emergenza economica» continua, augurando «buona serata a tutti, da casa».

Come mostrano le immagini, i baresi hanno preso sul serio le restrizioni governative e il relativo coprifuoco: la città alle 20 è praticamente deserta. Bar e ristoranti chiusi già dalle 18.