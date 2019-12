«Problemi tecnici», oltre 8 ore di ritardo sul volo Bucarest-Bari, disagi e proteste

Disavventura per i passeggeri di un volo Wizzair Bucarest - Bari, che doveva partire dalla capitale rumena oggi, domenica 15 dicembre, alle 13.20 (12.20 ora italiana), ed ha avuto oltre otto ore di ritardo per un 'problema tecnico'. Questo è quanto riportano alcuni viaggiatori indignati, che hanno trascorso tutta la giornata in aeroporto, molti al termine di una vacanza pre-natalizia, e che hanno assistito al posticipo del loro volo ora dopo ora. Problema analogo, tra l'altro, all'aeroporto di Bari Palese: l'aereo, infatti, avrebbe dovuto caricare altri passeggeri in Puglia, per poi tornare nuovamente a Bucarest.