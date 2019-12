Bari, al via le lezioni de "La Classe": corsi per professionisti digitali

BARI - Hanno preso il via le lezioni de "La Classe", un percorso di 18 settimane che da novembre 2019 a marzo 2020, si rivolge ai giovani che vogliono approfondire e migliorare le proprie skills in materia digitale. Il progetto è diviso in 3 moduli con tre differenti referenti che aiutano a formare i "talenti" del domani, dando loro l'opportunità di collocarsi nell'ambito lavorativo e aziendale.Tre percorsi per tre classi: Narrazione e scrittura, a cura di Michele Dalai; Storycontent a cura di Cristiano Carriero e Social media marketing gestito da Alessandro Piemontese. Ecco il video di presentazione.