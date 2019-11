Disposti a uccidere pur di controllare il territorio: così i cc hanno smantellato il clan di Altamura

Sono 58 in tutto le persone coinvolte nell'operazione dei carabinieri denominata Nemesi che ha consentito di smantellare il clan altamurano dei D'Abramo - Sforza. In totale per 49 persone è scattato il carcere, per 5 i domiciliari, e per 4 l'obbligo di presentazione alla polizia. Sono tutti capi e affiliati del clan nei comuni di Bari, Altamura (BA), Foggia, Cerignola (FG), Matera (MT), Lecce (LE) e Roma, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso armata, detenzione e porto di armi, anche da guerra, traffico di sostanze stupefacenti,omicidio, tentato omicidio, estorsione, turbativa d’asta. Eseguito anche il sequestro di quattro immobili, un esercizio commerciale del valore complessivo di oltre due milioni di euro, e due autovetture di grossa cilindrata. Nel corso dell’indagine, i carabinieri avevano già recuperato un considerevole quantitativo di droga: 5 chili di cocaina, 9 di marijuana e 16 di hashish.