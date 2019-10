Casamassima, rapina, furti d'auto ed estorsioni al centro commerciale: 51enne in carcere

I carabinieri di Gioia del Colle (Ba) a Cassano Murge (Ba) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 51enne del luogo, B.A., già ai domiciliari per altri motivi, responsabile di estorsione continuata. Il provvedimento è il proseguimento di un'ordinanza dell'ottobre 2018, quando l'uomo, ritenuto responsabile di una rapina nella galleria commerciale Auchan di Casamassima (Ba), aveva anche commesso due estorsioni sempre nello stesso paese, in concorso con un'altra persona.

In quelle circostanze il 51enne insieme a un complice, inizialmente aveva promesso alle vittime di furti d'auto il ritrovamento delle vetture, ma li costrinse a versare denaro in contanti in cambio. Nel dicembre 2017, poi, un secondo tentativo non andò a buon fine grazie all'intervento dei carabinieri. Nei giorni seguenti l'uomo era stato arrestato perché nel dicembre 2016, sempre nella stessa galleria commerciale, aveva immobilizzato un vigilante e la commessa di una gioielleria, e aveva rapinato - insieme a un altro complice - 37mila euro di gioielli e monili. Grazie all'esame del Dna gli investigatori erano riusciti a risalire a lui. Perciò capendo la pericolosità sociale dell'uomo, il Tribunale ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Bari.