Fiera del Levante, chiusura con gli Oesais e l'omaggio a Emma

Il pubblico li ha aspettati per settimane, e alla fine è stato accontentato: gran finale ieri sera della Fiera del Levante con gli Oesais, parodia tutta pugliese degli Oasis, che ha incoronato Toti e Tata, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, star dell'83esima Campionaria. I due, nei panni dei fratelli Gallagher, hanno proposto tutto il loro repertorio, rigorosamente in molfettese, con i loro successi più celebri, da "Mnen d Vtaunt" (parodia di "Wonderwall") a "Turaist Inglais", con un'incursione sul finale del personaggio di Piero Scamarcio, interpretato dallo stesso Solfrizzi. Un gran finale per la Fiera del Levante, dove non è mancato un pensiero per Emma Marrone, che ha annunciato pochi giorni fa lo stop per motivi di salute, e sono stati poi ospiti sul palco i ragazzi della delegazione barese di Fridays For Future, l'organizzazione che si occupa dello sciopero climatico globale, il movimento che fa capo a Greta Thunberg. Il prossimo appuntamento è per il 27 settembre. Toti e Tata invece saranno nei prossimi giorni a Milano, al Teatro Manzoni, che li aspetta dal 3 al 6 ottobre con il loro spettacolo, "Il cotto e il crudo".

(video diretta Facebook La Fiera del Levante)