Corato, la calciatrice azzurra Bonansea testimonial della pasta pugliese

La calciatrice azzurra Barbara Bonansea, reduce con la Nazionale italiana dai mondiali di Francia 2019, ha fatto tappa a Corato, per visitare la filiera 100% Puglia dove nasce la pasta prodotta ed esportata in 180 Paesi dal Pastificio Granoro.

Barbara Bonansea, prima calciatrice a diventare testimonial di un’azienda produttrice di pasta, ha sottoscritto a fine 2018 un accordo con il Pastificio Granoro per promuovere la sana alimentazione e una dieta equilibrata.

L’atleta torinese (classe 1991) già vincitrice di numerosi trofei nazionali, è stata giudicata Miglior giocatrice italiana per la stagione 2016.

Per Granoro, diretta da Marina Mastromauro, è stata una scelta importante quella di puntare su un’atleta donna in rappresentanza di un movimento, quello calcistico femminile, in netta ascesa e per valorizzare il ruolo delle donne nella società.