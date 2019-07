Bari, assalti a negozi e bancomat: presa banda italo-albanese

I carabinieri di Triggiano (Ba) hanno fermato questa mattina cinque persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio: nel mirino sono finiti N.X. 41enne, N.M. 39enne, N.V. 27enne, M.K. 23enne, P.E. 53enne, tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona, i primi quattro originari del nord dell’Albania ma ormai residenti da oltre vent'anni tra Cassano delle Murge (BA) e Santeramo in Colle (BA). Ci sono anche tre altri italiani indagati come fiancheggiatori del gruppo.

Tutti gli arrestati avevano costituito la Banda della Bmw, che colpiva soprattutto esercizi commerciali, stazioni di servizio, bar, tabaccherie, ma non disdegnava furti d'auto, assalti ai bancomat e alle Poste con l'utilizzo di esplosivo. Più volte la banda era riuscita a sfuggire alle forze dell'ordine, scappando a bordo di auto di grossa cilindrata, e posizionando sulla strada massi e chiodi per mettere le pattuglie in difficoltà. Agli arrestati sono stati attribuiti ben 20 colpi, con danni per diverse centinaia di migliaia di euro.