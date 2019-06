Molfetta, GdF scopre negozio abusivo di abiti griffati, da Moncler a Gucci

La Guardia di Finanza di Molfetta (Ba) ha scoperto un punto vendita di abbigliamento contraffatto. I militari insospettiti dal continuo viavai di persone a orari inconsueti in un locale al piano terra della città vecchia, hanno eseguito una perquisizione sequestrando 289 capi d'abbigliamento contraffatti. Felpe, giubbotti, camicie, cappellini e tute di note marche come Blauer, Moncler, Geox, Nike, Gucci, Fila, K-Way e molte altre. Il locale era stato allestito come un vero e proprio negozio di abbigliamento, con specchi, banconi, scaffali ed espositori. Il detentore della merce contraffatta è stato denunciato.