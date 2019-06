Anche Bari festeggia la sua Notte prima degli esami: i ragazzi intonano la hit di Venditti

Anche Bari ha festeggiato ieri la sua "notte prima degli esami". I maturandi si sono ritrovati davanti alle scuole per stemperare l'ansia del primo vero esame della vita, e per intonare l'immortale hit di Antonello Venditti. E anche il presidente Michele Emiliano ha voluto condividere con gli studenti qualche parola di ricordo, di una tappa della vita che mai potrà essere dimenticata:

«Notte prima degli esami.

Piena di angoscia e di speranza.

Quante notti ho passato così, ma sempre quella notte rimane unica e indimenticabile.

Senza avvertire il peso di quello che mi sarebbe accaduto e con la paura di non andare da nessuna parte che non è passata più.

La tenerezza e la commozione che sento per me stesso allora, indifeso e inconsapevole, innamorato senza speranza, spaventato dal futuro.

Sento ancora l’odore del mio sudore e di quello dei miei compagni in quei giorni passati tra libri sottolineati che si attaccavano agli avambracci.

Una vita intera, la mia, che si rispecchia in quella di chi stasera davanti alla mia stessa scuola canta con Venditti la giovinezza che si rinnova in ogni generazione.

Vi bacio e vi abbraccio, uno ad uno, per dirvi quanto siete importanti per chi in voi rivive la gioia della speranza.

Un flusso di vite legate, le nostre, senza tempo e senza spazio a formare, sempre, la meglio gioventù.

A domani ragazzi miei meravigliosi e senza paura. Ne vedremo delle belle nei prossimi cento anni.

La vita è una strada strepitosa che non ha alternative o scorciatoie, ma necessita solo di scarpe robuste e di una mappa per scegliere come arrivare a casa.»

(video Facebook Michele Emiliano)