Bari, gabbiano intrappolato in via Sparano: salvato dai Vigili del Fuoco

Avventura a lieto fine per un gabbiano che questa mattina è rimasto intrappolato nell'interstizio di un palazzo in pieno centro a Bari, in via Sparano, di fronte alla chiesa di San Ferdinando. I vigili del fuoco, usando una gru, sono intervenuti per portarlo in salvo, davanti a una folla di spettatori curiosi che hanno assistito alla scena col fiato sospeso. Il volatile è stato poi portato a terra e accolto con un applauso: i pompieri gli hanno prestato soccorso e dopo gli accertamenti per capire se è in grado di volare, lo lasceranno libero.