«The Mess behind», fuori il nuovo singolo dei pugliesi Stain

“The Mess Behind” è il nuovo singolo degli alt-rocker pugliesi Stain, prima anticipazione da “Kindergarten Part II”, il loro terzo album in studio distribuito da ADA Music/Warner Music in uscita a inizio 2023.

In particolare questo EP è la continuazione dell’ultima pubblicazione della band, “Kindergarten Part I”, uscito autoprodotto nell’autunno del 2021. Il concept evidenziato in entrambe le uscite fa riferimento all'atteggiamento compositivo e relazionale che li ha caratterizzati nel processo creativo, ed anche all'asilo degli anni '30 in cui il lavoro è stato registrato.

Allo stesso tempo, il nuovo corso della band si caratterizza per un’evoluzione e sound più maturo, camaleontico e ancora più sperimentale, come dimostrato da questo primo singolo estratto, raccontato dagli stessi ragazzi:

The Mess Behind sarà la traccia di apertura del nuovo album, dove subito si evince il carattere cangiante e una struttura insolita che si ritroverà in ogni canzone. Questo continuo variare è una sorta di parallelismo con il personaggio che viene descritto nel testo di The Mess Behind: è proprio da una calma apparente che nasce uno stato di confusione, alla continua ricerca di un’identità. Alla parte iniziale molto cadenzata e con una voce quasi sussurrata, segue un tappeto sonoro che aumenta sempre più la sua dinamica, quasi come uno stato euforico che cerca il suo spazio. Ed è proprio sul finale che quell’euforia è slegata, come un segno di liberazione: un pattern di chitarra distorta entra improvvisamente, accompagnata da suoni di synths, basso e batteria. Da lontano si riescono ad udire delle voci da stadio, che sostengono il cambiamento del protagonista, lo incoraggiano a perseguire la sua strada, pur non conoscendola.

Il brano è accompagnato da un videoclip altrettanto figo scritto e diretto dal videomaker Balto, ispirato al manga “Gogo monster” di Taiyō Matsumoto. A parlarcene sono sempre gli Stain, che in quanto ad ispirazioni e immaginario hanno sempre le idee chiarissime:

Una scatola che non serve a contenere oggetti ma diventa un’armatura contro tutto il mondo esterno.

Una scatola che si trasforma e cambia insieme al suo abitante.

In questo videoclip si evolve il racconto di un adolescente che affronta le difficoltà della crescita.

In fondo tutti noi siamo, o siamo stati, il ragazzo della scatola.

Stain è un progetto alternative rock nato a Bari nel 2016. La band si forma tra i banchi di scuola; inizialmente composta da 3 batteristi ed un chitarrista, ognuno si appassiona al proprio strumento, fino a definire la line-up attuale: Francesco Lagioia (voce), Michele Tangorra (chitarra), Dario Ladisa (basso), n.i.c.h.o. (batteria). Dopo i primi mesi passati a suonare cover, alla continua ricerca di una propria identità, la band sente l'esigenza di voler esprimersi attraverso brani inediti.

Nel primo anno di attività, gli Stain vincono 2 concorsi regionali e vengono premiati come ‘Best Original Band’ e ‘Premio della critica’ nell'ambito del contest nazionale ‘Tour Music Fest’, (presieduto da Mogol). Questo ha permesso loro di organizzare un tour nazionale come promozione del primo disco in studio ‘Zeus’, pubblicato il 5 ottobre 2018, con 30 date invernali in tutta Italia, tra cui la partecipazione al Medimex 2019 in apertura a Bryan Ferry, la partecipazione allo showcase del SIM Sao Paulo 2019 e le date al Covo Club di Bologna, al Rework di Perugia e al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata in apertura a Gio Evan.

Da qui in avanti la band sviluppa un sound più complesso e innovativo che li porta al loro ultimo lavoro: 'Kindergarten', pubblicato il 12 novembre 2021. Il titolo fa riferimento all'atteggiamento compositivo e relazionale che li ha caratterizzati nel processo creativo, ed anche all'asilo degli anni '30 in cui il lavoro è stato registrato. 'Kindergarten' è un ritorno al passato vissuto da quattro ragazzi, catapultati in una dimensione mai sperimentata prima, tra ingenuità e inesperienza musicale tipiche della loro generazione. Quest’ultimo lavoro è seguito da un tour italiano di 20 date ed è stato presentato al Sziget Festival 2022 il 12 agosto 2022. A gennaio 2023 gli Stain pubblicheranno la seconda parte del disco Kindergarten, una sorta di continua dell’esperienza vissuta nell’asilo in cui è nata la prima parte. Nuove sensazioni e sonorità arricchiscono questa nuova uscita, a cui si aggiunge un tassello di maturità ed identità musicale.