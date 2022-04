«Vetri Black», l'anteprima del nuovo video del pugliese Pablito

Esco oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Vetri Black” (GREYLIGHT RECORDS) , il nuovo singolo dell'artista pugliese Pablito, di cui vi mostriamo in anteprima il videoclip. Il secondo singolo di Pablito, “Vetri Black”, rappresenta nuovamente la fame e la voglia di voltare pagina. Pablito ha scelto di cambiare le carte in tavola, è stanco di stringere i denti e vuole dimostrare a tutti quanto vale. Spiega l’artista a proposito del brano: “Sto chiuso nella trappola tra grossi squali e pesci, tra gli infami e gli onesti, in mezzo a viscide serpi ”

Paolo Barletta in arte Pablito, è un giovane artista pugliese classe’ 01 cresciuto nella piccola Polignano a Mare. Intraprende il suo percorso all’età di 15 anni influenzato dalla scena rap Polignanese facendo freestyle in piazzetta. Tra il primo testo buttato, bozze e quant’altro, registra e pubblica il suo primo pezzo e da lì non si è più fermato. Nei suoi testi racconta quella che è la sua quotidianità. Il Giovane artista vuole fare della sua passione un vero e proprio lavoro e per questo porta avanti i suoi progetti con costanza e determinazione, dopo una vita di sacrifici e rinunce.