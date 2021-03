Sanremo 2021, Arisa: «Porto sul palco anche il legame con la mia Basilicata»

Da quando guardava Sanremo in tv nella sua Basilicata, al palco dell'Ariston, su cui ormai è una veterana: la lucana Arisa ha rotto il ghiaccio ieri sera e si è esibita per prima tra i Big in questa 71esima edizione del Festival, cantando 'Potevi fare di più', scritta da Gigi D'Alessio. Il brano (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl) è già in radio e disponibile in digitale, ed è uscito anche il videoclip su YouTube a questo link: https://youtu.be/BNPN2qH_yTE. Nella nostra videointervista ci ha raccontato le emozioni che sta vivendo in questi giorni, il legame con la sua terra e una chiave di lettura molto personale della sua canzone, una storia che spiega come anche da una delusione ci si possa rialzare.